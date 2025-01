Vanityfair.it - Spagna paese più visitato al mondo, boom di Messico e Arabia Saudita, Italia solo sesta. Ecco come saranno i nostri viaggi nel 2040

Leggi su Vanityfair.it

Lo studio di Google e Deloitte conferma una serie di trend già in atto, registrando un calo per il nostrosia per i turisti in uscita che per quelli in entrata