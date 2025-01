Liberoquotidiano.it - Space X: Renzi, 'Meloni spieghi in aula, amichettismo non è regola'

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Bloomberg ha scritto che Giorgiaed Elon Musk stanno chiudendo un accordo per dare al miliardario americano 1.5 miliardi di dollari per un progetto di sicurezza e comunicazioni in Italia. Non entro nel merito. Voglio solo che sia chiaro che in Italia vige ancora la democrazia parlamentare". Lo scrive Matteonella enews."Se il Governo vuol fare un'operazione del genere (Palazzo Chigi ha smentito di aver firmato, non ha smentito la trattativa) devono venire inil Ministro della Difesa e il Ministro dello Sviluppo economico a spiegarci perché Musk sì ed altri no. E da dove prendono i soldi. Le sorellesono abituate a decidere quello che vogliono nei vertici in famiglia premiando i vari amichetti. Ma l'non può essere lain questo Paese.