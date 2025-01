Ilgiorno.it - Somaglia Ovest, viaggio nell’Autogrill baciato dalla Lotteria Italia. “Speriamo si ricordi di noi”

(Lodi), 8 gennaio 2025 – Quando Stefano De Martino, conduttore del gioco “Affari Tuoi” ha scandito il codice alfanumerico del primo biglietto vincente da cinque milioni di euro dellae ha gridato il nome di, molti in paese sono sobbalzati sulla sedia. “Magari è una tabaccheria del paese”, ha sperato qualcuno che già immaginava la caccia al vincitore. Invece il tagliando super fortunato è stato staccato un po’ più fuori mano, da una commessa dell’Autogrill di, lungo l’AutoSole in carreggiata Sud, e consegnato nelle mani di un anonimo automobilista di passaggio che, tra un caffè e un panino, al momento del pagamento, avrà aggiunto cinque euro per mettersi in tasca il biglietto. Ieri in Autogrill non si parlava d’altro anche se per la direzione del servizio sembrava un giorno come un altro: nessun cartello fuori dal bancone per annunciare la vincita e il responsabile non ha rilasciato alcuna dichiarazione.