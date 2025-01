Ilrestodelcarlino.it - Smog: l’anno parte già oltre i limiti

Inizio d’anno ’in rosso’ per loin Emilia-Romagna.è cominciato all’insegna delle misure emergenziali, prorogate per i prossimi due giorni in tutta l’area emiliana, con la provincia di Modena sotto misure emergenziali dal 28 dicembre scorso. Dal 4 gennaio, invece, i divieti (spicca lo stop ai mezzi più inquinanti, inclusi i diesel euro 5) riguardano tutta l’area emiliana, Bologna e Ferrara comprese, mentre la Romagna rimane per ora in ’verde’: l’allerta, in base alle previsioni Arpae per le prossime ore, è stata estesa col nuovo bollettino post-festivo di ieri anche per la giornata di oggi, quando verrà effettuato un nuovo controllo. Ieri, idi concentrazione delle Pm10 sono stati superati in po’ dappertutto.