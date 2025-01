Torinotoday.it - Skipass sempre più cari e appassionati in calo: chiude per sempre lo sci club Enrico Masera di Cambiano

Leggi su Torinotoday.it

perlo scidi. Era il punto di riferimento per tutti glidella neve in paese e non solo. Da quest’anno, non organizzerà più gite in montagna, corsi né altro. Un questionario tra i soci Il direttivo, guidato dalla ex presidente.