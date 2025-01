Liberoquotidiano.it - Sinner tace, la Swiatek no: "Come mi hanno trattato", demolito Nick Kyrgios

Itia e Wada sono due acronimi diventati quasi onnipresenti nel mondo del tennis negli ultimi mesi del 2024 e anche all'alba del nuovo anno, soprattutto per i casi che riguardano Jannik, numero 1 del ranking ATP, e tra le donne la polacca Iga, attuale numero 2 del seeding femminile alle spalle della Sabalenka. Cosìil campione azzurro, anche per lei c'è stata l'ondata mediatica di insulti scatenata dall'australiano, che non si è risparmiato dopo la sospensione dellaper una mese da parte dell'Itia in seguito al controllo antidoping effettuato a sorpresa ad agosto, dal quale è emersa la positività alla trimetazidina. Tanto fango, però, lanon lo ha più retto e, al contrario di, rimasto in rigoroso silenzio, la tennista polacca ha sfogato tutta la sua amarezza in una recente puntata del podcast 'Tennis Insider Club' in cui non le manda a dire a: "Mi sento in pace con me stessa, perché non ho fatto nulla di male, ma è difficile vederequasi nessuno la pensi allo stesso modo ed essere trattatase fossi una bugiarda.