Parmatoday.it - Si ribalta con l'auto: illeso

Leggi su Parmatoday.it

Finisce fuori strada con l'e si èta. Spettacolare incidente, senza conseguenze, nei pressi di Monticelli dove, per cause ancora in corso d'accertamento, il conducente ha perso il controllo della suatrovandosi con le ruote poco dopo le 19;30. Sul posto il personale del 118.