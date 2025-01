Sport.quotidiano.net - Serie c, mercato. Il Pescara lavora a tre rinforzi di livello

Leggi su Sport.quotidiano.net

e Pontedera attive sul. I toscani si sono infatti aggiudicati le prestazioni dell’ esperto centrocampista Jacopo Scaccabarozzi, in arrivo dalla Turris. Gli abruzzesino su tre colpi importanti, uno per reparto. Partendo dalla difesa il profilo per la corsia destra è quello di Gaetano Letizia, che con il direttore sportivo Pasquale Foggia aveva già condiviso l’esperienza inA con il Benevento. In mediana Erdis Kraja dall’ atalanta under 23 sarebbe quel ritorno di qualità che completerebbe il reparto. Come rinforzo in avanti si pensa invece a Gabriele Gori, centravanti dell’ Avellino con tanta esperienza in cadetteria. Esperienza giunta al capolinea invece quella di Bob Murphy Omoregbe con il Milan Futuro. L’ala destra classe 2003 reclama infatti più spazio e sembra esser intenzionato ad andarsene.