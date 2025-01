Temporeale.info - Sentenza storica della Cassazione, è svolta sulle cinture di sicurezza

Leggi su Temporeale.info

Non solo il nuovo CodiceStrada. Nei provvedimenti in materia distradale, attenzione massima a questaCorte di, emessa lo scorso dicembre Lo scorso 14 dicembre è entrato in vigore, dopo un lungo iter parlamentare, il nuovo CodiceStrada. Numerose le novità contenute nel provvedimento in materia di. L'articolo, èdiTemporeale Quotidiano.