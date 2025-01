Lanazione.it - Scuole, campi sportivi e servizi. Ecco il piano da 9 milioni di euro

Ammontano a 5digli investimenti previsti dal Comune di Rapolano Terme nell’anno appena iniziato, con opere che copriranno il triennio 2025-2027 per un totale di quasi 9di. Ildelle opere pubbliche è stato approvato nei giorni scorsi dal consiglio comunale. Le opere in fase di completamento sono la palestra adiacente la scuola di secondo grado a Rapolano Terme per circa 500mila; la ristrutturazione della torre medievale e di Piazza della Repubblica; il completamento della riqualificazione del parco della stazione ferroviaria con l’installazione della locomotiva, finanziato con risorse comunali, il completamento del campo da rugby e la realizzazione della condotta per l’acqua potabile, utile anche per gli abitanti della zona di Saltalbero. I principali interventi previsti nel triennio 2025-2027 sono quelli portati avanti nell’ambito del Fesr, Fondopeo di sviluppo regionale, con un investimento di 3diche comprende opere per la valorizzazione del territorio, quali la ristrutturazione del Granaione e della Chiesa del Corpus Domini, la realizzazione della tangenziale di raccordo tra I Piani e la zona della Coop e della Casa della Salute, l’efficientamento energetico della scuola dell’infanzia di Rapolano Terme, della piscina e della risalita automatizzata che unisce la zona della Coop al centro storico.