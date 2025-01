Genovatoday.it - Sciopero trasporti: treni a rischio, bus regolari

Il 2025 inizia in salita per chi si sposta in treno. Dalle 21 di giovedì 9 alla stessa ora di venerdì 10 gennaio 2025 si terrà l'agitazione indetta dal Cub, che riguarda i lavoratori degli impianti di manutenzione delle infrastrutture di Rfi, con possibili disagi per i viaggiatori.A.