Scioperi e ritardi non fermano Trenord | aumentano i passeggeri nei fine settimana ecco su quali linee

Milano, 8 gennaio 2025 – I viaggiatori che ogni giorno in Lombardia salgono su un convoglio disono passati a novembre dai 713mila del giorno feriale medio del 2023 a 762mila, con un aumento quindi del 7%. Lo rende noto la stessa società del trasporto lombarda, che sottolinea come nel 2024 siano stati fatti 200 milioni di viaggi sui treni regionali della regione. A spulciare tra i numeri colpisce però soprattutto la rinnovata passione per ilin treno dei lombardi. Al sabato e nei festivi si è infatti registrato un boom di viaggiatori. Livelli pre-Covid Se i dati mostrano come la presenza media feriale non raggiunga ancora gli 800mila viaggi del 2019, al sabato e nei festivi i numeri pre-Covid sono stati ormai abbondantemente superati. Al sabato itrasportati sono ora 482mila contro i 387mila del 2019 (+19,7%), mentre nei festivi sono passati da 292mila a 351mila (+16,8%).