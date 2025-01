Ilrestodelcarlino.it - Sala, stasera la messa per ricordare . Donatella Scarponi

Questa sera, alle 20, nella chiesa diverrà celebrata la Settima in memoria di, la donna deceduta prematuramente all’età di 72 anni, che in passato ha gestito per tanti anni la storica latteria e generi alimentari Lola in via Fiorentini. In città tutti la chiamavano Lola ed aveva molte amiche e conoscenti. In una nota la famiglia ringrazia tutti coloro che hanno manifestato la loro vicinanza nei confronti del marito Iader, il figlio Leonardo con Aline, i fratelli Maria Rita e Piero, partecipando al lutto.