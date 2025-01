Fanpage.it - Roddick attacca Kyrgios: “È un ipocrita”. E tira fuori l’aggressione di Nick alla sua ex fidanzata

Leggi su Fanpage.it

Andyci va giù duro nei confronti di, stroncandolo per il suo recente post in cui - perre Jannik Sinner - avevato in ballo il figlio 16enne di Lleyton Hewitt: "È ridicolo, un ipocrita".