Ilgiorno.it - Rimpatriati due irregolari

Con un volo speciale disposto dal ministero dell’Interno per il rimpatrio di immigrati, sono stati allontanati nella giornata di ieri anche i due stranieri che erano stati fermati la notte di Capodanno in piazza Duomo a Milano e successivamente trattenuti nel Cpr di via Corelli in quanto irregolri sul territorio nazionale.