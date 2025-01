Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti, nuove aperture straordinarie dei ‘Punti Smeraldo’

Continuano ledei Punti Smeraldo nella Sala Sassi, via F.lli Cervi 3, a Castel San Pietro Terme, per ritirare leCarte Smeraldo e il kit per la raccolta differenziata. Oltre alle date già annunciate (oggi e domani), sono state aggiunte quelle di giovedì 16 e venerdì 17 gennaio, sempre dalle 13 alle 18.30. Il kit comprende due Carte Smeraldo (più una virtuale), necessarie per aprire i nuovi cassonetti informatizzati, una pattumella con sacchi in mater-bi per l’organico e la guida alla raccolta differenziata. Il ritiro è possibile anche agli Ecosportelli Hera: in viale Roma 25 (lun-mer 8.30-13 e 14-17) e in via Broccoli 40 a Osteria Grande (martedì 15-18). "Stiamo affrontando una fase di rinnovamento del sistema di raccolta dei, che inevitabilmente comporta qualche disagio – spiega l’assessora Silvia Serotti –.