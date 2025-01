Pisatoday.it - Ricorrenze: Pisa rinnova la tradizione dello scioglimento del sacro voto a San Ranieri

Giovedì 9 gennaio, alle 17.30 nella chiesa di Santa Maria della Spina, si ripeterà l’appuntamento per lodell’anticofatto a Sandaini in occasione della 'terribile' alluvione del fiume Arno del 2 gennaio 1777. Per ringraziare il Patrono, a cui era stata rivolta una.