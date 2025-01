Modenatoday.it - Riapre la scuola dell’infanzia San Damaso dopo l'incendio dei gironi scorsi

Leggi su Modenatoday.it

Già da domani, giovedì 9 gennaio, bambini e educatrici dellaSandi via del Giaggiolo riprenderanno la consueta attività nella loro struttura, come comunicato in queste ore anche ai genitori dal settore Servizi educativi del Comune.Brucia un cassonetto e crea danni.