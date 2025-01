Ilfoglio.it - Quando Schlein è in vacanza, Renzi balla. Ed era già successo d'estate

Leggi su Ilfoglio.it

Infine ha fatto capolino, puntuale come il 7 gennaio, dopo l’oblio, il mistero e quasi quasi la scomparsa. Ma dov’è Elly? ci si domandava nei giorni di Natale, di allarme per l’arresto di C. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti