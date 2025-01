Fanpage.it - Quando ci sarà il picco dell’influenza, l’infettivologo Bassetti: “Possibile febbre alta anche per più giorni”

Leggi su Fanpage.it

La stagione influenzale 2024-2025 sta per raggiungere il suo. Il professore Matteo, direttore del reparto di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, spiega come affrontare i sintomi più comuni: "Lasopra i 39 gradi, può durare per quattro o cinque giorni, ma attenzione all'uso appropriato dei medicinali".