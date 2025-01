Sport.quotidiano.net - Promozione: attesa pure per la sfida fra Lagaro e Faro Gaggio. Atletico Castenaso-Bentivoglio: è derby

Anche il campionato didarà vita oggi al primo turno infrasettimanale del nuovo anno. Al contrario dell’Eccellenza, che andrà in scena in modalità ‘spezzatino’, tutte le sfide odierne del girone C disi giocheranno regolarmente alle 20,30 ad eccezione di Valsanterno-Msp (ore 18) e di(ore 20,45 ad Osteria Grande). Nei piani alti della classifica, spicca l’attesoappenninico tra la terza forza del campionato Valsettaed il, sesto, ma con una partita in meno (il recupero del match interno contro la Comacchiese si giocherà mercoledì prossimo). Quelle trae Valsettanon saranno le uniche sfide tutte bolognesi offerte da questa seconda giornata di ritorno: a Ponte Ronca si giocherà Petroniano-Felsina mentre al ‘Biavati’ lo Junior Corticella se la vedrà con il Trebbo.