Ilgiorno.it - Primi risultati dell’autopsia. Comelli è stato picchiato prima dell’accoltellamento

Robertodi trovare la morte è. È il primo esito, parziale - e ancora da confermare ufficialmente -iniziata ieri sul corpo del 42enne carpentiere di Cortefranca, ammazzato con una coltellata al petto la notte di Capodanno all’esterno della sala civica del centro anziani di Provaglio d’Iseo, dove era in corso una festa privata con un’ottantina di ventenni da tutta la provincia. L’esame autoptico, condotto dai consulenti della procura Andrea Verzelletti e Liliana Maria Lancini - a ieri non ancora concluso, tanto che bisognerà attendere fino a venerdì per il nullaosta ai funerali - per adesso darebbe ragione ai familiari dell’uomo, secondo i qualivittima non di un omicidio frutto di un raptus, ma di un’aggressione premeditata. "Ho preso il coltello perché ho avuto paura, quell’uomo era minaccioso e diceva che ci voleva ammazzare tutti" ha raccontato ai carabinieri, al magistrato e al gip Matias Pascual, il 19enne barista italo-argentino che ha confessato il delitto, adesso in carcere, attorno a cui inquirenti e investigatori avevano stretto il cerchio sin dalle prime ore.