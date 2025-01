Anteprima24.it - Preso a testate da un vitello, muore allevatore di 62 anni

Tempo di lettura: < 1 minutoGrave incidente stamattina in una fattoria didattica nel Napoletano, a Giugliano in Campania, dove un62enne,da un, ha perso la vita malgrado le manovre del 118.A trovarlo, gravemente ferito, sono stati alcuni suoi familiari che hanno subito dato l’allarme. Al momento dell’incidente la vittima era sola nella fattoria didattica che ospita tra l’altro le visite delle scolaresche. I soccorsi sono giunti in breve tempo sul posto ma, nonostante tutti i tentativi finalizzati a rianimare l’uomo, per lui non c’è stato niente da fare.Secondo i primi rilievi dei sanitari a determinare il decesso sarebbe stata una violenta testata dell’animale al petto. L'articoloda undi 62proviene da Anteprima24.