Frosinonetoday.it - Poste Italiane: nel frusinate gli ATM postamat di nuova generazione

Leggi su Frosinonetoday.it

ha installato nelle sedi di Filettino (Piazza Giuditta Tavani Arquati, 3), Guarcino (Via Conte Giuseppe Celani Snc1), Sant’Ambrogio sul Garigliano (Via Roma 32) e San Biagio Saracinisco (Via Provinciale 4), gli ATMdi ultimacaratterizzati da migliori.