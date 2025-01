Laverita.info - «Polizia inglese rieducata dai progressisti»

Leggi su Laverita.info

Un ex super agente, Dominic Adler, spiega i motivi per cui le forze dell’ordine non hanno stroncato la spirale di stupri in Uk. «Corpo politicizzato e devastato dai tagli. Deve supportare il multiculturalismo imposto dai governi, ha paura del razzismo».