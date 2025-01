Today.it - Pippo Baudo rompe il silenzio dopo l'incidente domestico

Leggi su Today.it

Momenti di apprensione per, in ospedale pochi giorni prima di Natale per un. Il conduttore sarebbe caduto nella sua abitazione romana, infortunandosi una spalla. Sul posto gli operatori del 118 che lo hanno trasportato al policlinico Gemelli, dove è stato visitato.