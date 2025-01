Monzatoday.it - Piffer davanti alla porta del sindaco con la monzese che dorme in mezzo alla strada

Leggi su Monzatoday.it

“Desiré non può dormire anche stanotteCoop di via Lecco”. Ecco l’impegno che si è preso il consigliere comunale Paolo(Civicamente) che nella prima serata di oggi, mercoledì 8 gennaio, si è presentato in Comune con la donna. E stanotte Desiré non dormirà in