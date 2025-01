Lanazione.it - Piano strutturale: c’è ancora spazio per le idee dei cittadini

PISTOIA Per migliorare la vivibilità cittadina, anche a livello di infrastrutture, mobilità ed emissioni nell’ambiente, c’è uno strumento molto importante che dovrà essere approvato a breve dal consiglio comunale in via definitiva ed è il. Redatto a distanza di qualche anno dal precedente, è già stato approvato in prima istanza dall’assise di Palazzo di Giano lo scorso 11 novembre ma fino al 3 febbraio c’è tempo per presentare le osservazioni alstesso e al Vas (Valutazione ambientale strategica): ipotranno dire la loro, con documenti, progetti esu ambiente, paesaggio e sviluppo sostenibile di Pistoia. Si possono inoltrare le osservazioni o via pec scrivendo a [email protected] oppure con raccomandata con ricevuta di ritorno, o a mano, all’ufficio del protocollo di piazza Duomo 1.