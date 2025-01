.com - Pensioni 2025, Opzione donna prorogata in LdB 2024, ma come? Lo sfogo di Armiliato

Orietta, amministratrice nonché fondatrice del ComitatoSocial, ha negli ultimi giorni espresso, atrraverso la pagina facebook del CODS, la sua amarezza nei confronti dell’ultima legge di Bilancio, pubblicando in primis quanto riportato sulla Gazzetta Ufficiale nel supplemento ordinario al fine di rendere pubblico a tutti il contenuto delle misurestiche ad oggi varate e disponibili per chi optasse di accedere alla pensione nel, e poi in seguito ha fatto notarenessuno dell’esecutivo abbia fatto nulla per riparare alle continue storture su una misura che é stata stravolta completamente già lo scorso anno. Questa legge di bilancio doveva essere l’occasione, fa intendere, per ‘mettere una pezza’, invece si é fatto di peggio, non solo non si é corretto il tiro, ma non sono stati nemmeno accettati o meglio ancora ascoltati gli emendamenti, che avrebbero potuto, se accolti, porre fine a tale ingiustizia, vi lasciao alle sue parole, chiarissimesempre.