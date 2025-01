Parmatoday.it - Pedone investito da un'auto in via Bixio: ferito in ospedale

Leggi su Parmatoday.it

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di mercoledì 8 gennaio. Erano da poco passate le ore 19 quando, per cause in corso di accertamento, unè statoda un'nella zona di viaa Parma. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118.