Arezzonotizie.it - Patenti lente. Vi spiego cosa sta succedendo alla motorizzazione di Arezzo

Leggi su Arezzonotizie.it

Le recensioni su Google, in media, non arrivano nemmeno due stelle. Al 20 di dicembre, su 160 persone che hanno espresso la loro opinione sullacivile di, pochissime hanno dato il punteggio massimo. La valutazione appare impietosa: per la precisione il voto medio si ferma a.