Passa da Arezzo la Transitalia Marathon

, 8 gennaio 2025 – Cambia il percorso, quest'anno, la, che si prepara a celebrare la sua undicesima edizione di "passione per la motocicletta e l'avventura". Le iscrizioni apriranno lunedì 3 febbraio alle 12, anunciano gli organizzatori. Quest'anno, dunque, il maxi giro in moto offre un percorso nuovo, con tutte le tappe inedite per offrire "panorami mozzafiato e l'opportunità di esplorare angoli nascosti del territorio italiano". La prima tappa vedrà la partenza da Rimini lunedì 29 settembre con destinazione Jesi, nelle Marche. La seconda tappa arriverà a Foligno (Perugia), la terza ad, la quarta vedrà un anello inedito attraverso Toscana e Umbria, con ritorno ad. La quinta e ultima tappa terminerà a Coriano (Rimini), dopo aver attraversato gli Appennini.