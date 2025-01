Iltempo.it - Parkinson, Bentivoglio (Gemelli): "Tante possibilità di terapie personalizzate'

Roma, 8 gen. (Adnkronos Salute) - “Nella storia del paziente con malattia dici sono veramenteper una personalizzazione del trattamento: dalla terapia per bocca, all'infusionale, fino agli interventi chirurgici”. Così Anna Rita, professore associato di Neurologia, Istituto di Neurologia Facoltà di Medicina Università Cattolica di Roma e responsabile Uos Disturbi del movimento, Policlinico, all'Adnkronos Salute, chiarisce come si tratti “di una patologia complessa che non si esaurisce solo nel tremore a riposo, che è il sintomo conosciuto un po' da tutti, ma comprende altri disturbi, soprattutto non motori”. ( VIDEO )Nei primi anni di malattia “le persone, nella maggior parte dei casi, prendendo poche pillole al giorno, riescono a guadagnare una condizione motoria e non motoria molto soddisfacente - spiega- Considerando che ogni storia di malattia è diversa, dopo un certo numero di anni la giornata di chi soffre ditende a complicarsi e iniziano a comparire delle fluttuazioni, sia motorie che non motorie.