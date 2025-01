Lapresse.it - Papa Francesco incantato da CircAfrica: arte e inclusione in Vaticano

Leggi su Lapresse.it

ha assistito con entusiasmo allo spettacolo di, un gruppo circense ispirato alla cultura africana, andato in scena a Roma presso l’Auditorium al termine dell’udienza generale nell’Aula Paolo VI in.L’esibizione hai presenti con una straordinaria combinazione di talento e creatività: acrobati, giocolieri, ballerini su pattini a rotelle e persino elefanti robotici hanno animato il palco, regalando momenti di gioia e meraviglia.Lo spettacolo, caratterizzato da energia e colori vibranti, ha voluto celebrare la ricchezza culturale dell’Africa, trasmettendo un messaggio die fratellanza, valori cari al pontefice.Con il sorriso e qualche applauso,ha espresso il suo apprezzamento per il gruppo, sottolineando l’importanza dell’come strumento per avvicinare i popoli e diffondere speranza.