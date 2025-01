Tg24.sky.it - Palermo, padre si suicida dopo le minacce della figlia minorenne: arrestata

Un uomo di 48 anni, G.M., si è impiccato in casa aperché non avrebbe retto alle richieste estorsivesedicenne e del fidanzato diciassettenne, andate avanti per tre mesi. I due sono accusati di estorsione aggravata e istigazione al suicidio. Lui, oggi maggiorenne, è in cella nel carcere minorile Malaspina di, lei in una comunità a Catania. L'udienza preliminare si terrà il 26 marzo. Lo storie è stata riportata dl Giornale di Sicilia, che spiega come tra dicembre e marzo scorsi i due ragazzi diavrebbero ricattato ildi lei, come si evince dai messaggi sul cellulare che i due si scambiavano per programmare le mosse da compiere.