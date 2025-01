Lanazione.it - Ospedale di Borgo. C’è l’ok per installare la risonanza magnetica

Torna piuttosto soddisfatto dall’incontro in Regione Toscana il sindaco diSan Lorenzo Leonardo Romagnoli (nella foto), presidente della Società della Salute Mugello. Perché sul tavolo dell’assessore regionale si è parlato anche dell’di, dove procedono i lavori di consolidamento sismico e di ampliamento della struttura. All’incontro c’erano così anche tecnici e funzionari della Usl Toscana Centro, ed anche il suo direttore generale Valerio Mari. Tra gli aspetti più positivi il sindaco borghigiano cita l’apertura, da parte dei vertici dell’USL, per l’installazione della, del quale l’mugellano è ancora privo. Non saranno comunque tempi brevissimi: "Si dovrà fare una variante al progetto, e dovremo attendere l’avvio della terza fase. Ultimate centrali tecnologiche e interventi antisismici, tra due anni si metterà mano alla nuova palazzina, e si potrà fare la variante per i locali per la".