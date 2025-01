Aleph-tales.it - Organoidi: avatar del tumore personalizzano le terapie contro il glioblastoma

Come posso sapere in anticipo se un nuovo farmaco funzioneràla mia malattia? Ogni farmaco, prima di essere approvato, viene testato sugli animali e poi su alcune centinaia di volontari umani. Ma nessuno di questi è identico a me. Anche se condividiamo circa il 99,9% del nostro DNA, ogni essere umano è unico, e .