Lalucedimaria.it - Oggi 8 gennaio, festa di San Severino Abate: con le sue prediche placa la ferocia dei pagani

Leggi su Lalucedimaria.it

del V secolo, si prodigò per evangelizzare le terre dell’attuale Austria e con la predicazione riuscì are ladei. Le maggiori informazioni sulla vita di San, che si ricorda, provengono dal suo biografo, sant’Eugippio, che scrisse la Vita sancti Severini in 46 capitoli. Si sa molto . L'articolodi San: con le sueladeiproviene da La Luce di Maria.