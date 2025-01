Chietitoday.it - Nuovo ospedale di Lanciano: progettazione aggiudicata a un raggruppamento temporaneo di imprese

Leggi su Chietitoday.it

C'è il progettista per ilRenzetti di. AreaCom, l’Agenzia regionale Abruzzo per la committenza, ha comunicato, con una nota inviata alla direzione della Asl, che è stataladelche nascerà sull'area del vecchio presidio, in via Del Mare. A.