No all'antenna sul tetto di un condominio: "Il sindaco ci incontri"

Prosegue la mobilitazione dei residenti in via Catullo, nel quartiere Sant’Edoardo, contro l’installazione di una torre 5G suldi un, per cui prima di Natale hanno avviato una raccolta di firme a cui fino ad ora sono arrivate 60 adesioni. I promotori sollecitano un incontro con ilEmanuele Antonelli sulla vicenda, un momento di confronto che ritengono indispensabile per poter illustrare al primo cittadino le loro ragioni e i motivi della loro preoccupazione. "Siamo a pochi metri dalle abitazioni e da strutture sensibili come scuole e centri per anziani" hanno scritto, sottolineando "la mancanza di trasparenza e valutazioni approfondite sulle conseguenze per il territorio". Un’installazione che, oltre a sollevare dubbi sugli effetti sulla salute, come sottolineano alcuni residenti, ha anche un impatto visivo negativo con conseguente svalutazione degli immobili circostanti.