Nick Kyrgios in dubbio per gli Australian Open: c'é un infortunio

Ci potrebbe essere un colpo di scena prima dell’inizio degli2024, i cui match del tabellone principale inizieranno da domenica 12 gennaio., infatti, non è detto che possa giocare lo Slam di casa. La notizia è arrivata nella notte italiana, attraverso quanto postato dal diretto interessato sui propri canali social.L’o ha riportato uno strappo addominale di primo grado. Precisa inoltre che farà di tutto per giocare gli @IG @#tennis ##Auspic.twitter.com/amQWi2lRxG— Luca Fiorino (@FiorinoLuca) January 7, 2025, infatti, ha annunciato la rinuncia all’esibizione prevista domani a Melbourne, in compagnia di Novak Djokovic, per un problema muscolare agli addominali. “Ho riportato uno strappo addominale di primo grado rilevato tramite gli ultrasuoni.