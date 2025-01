Lapresse.it - Napoli, ufficiale l’acquisto di Luis Hasa dal Lecce

Leggi su Lapresse.it

è un nuovo calciatore del. Lo ha comunicato la società partenopea sul proprio sito. Il centrocampista 21enne arriva a titolo definitivo dal, con cui quest’anno ha totalizzato una sola presenza in Coppa Italia, di 10 minuti. “La SSCcomunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatoredall’U.S.”, si legge sul sito delera arrivato in Salento in estate dalla Juventus: in serie C con la next-gen dei bianconeri aveva totalizzato 38 presenze con 2 gol e 7 assist.