Napolitoday.it - Napoli-Juve Stabia, affare fatto: Sgarbi è un nuovo giocatore gialloblù

Cambio di maglia per Lorenzo. L’attaccante, reduce dall’esperienza con il Bari, è rientrato ale si è spostato in provincia. Laha raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive in prestito secco del ventitreenne che ha firmato fino al 30 giugno 2025.