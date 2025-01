Ilgiorno.it - Mostrarsi senza trucco: le scelta di Chiara Ferragni (e non solo)

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 8 gennaio 2025 – “Buongiorno without makeup”. Ovvero “Buongiorno”. Ad accompagnare un breve video in cuisi mostra assolutamente al naturale al risveglio. L’influencer nella breve clip casalinga banda un bacio ai follower (oltre 28 milioni e 600 mila,su Instagram), facendo qualche smorfia scherzosa. Ovviamente l’imprenditrice digitale non è la prima protagonista del mondo dello spettacolo e della moda afiltri. Un trend, quello del no make up, che negli ultimi tempi si è fatto strada sui social, in particolare su TikTok, dove la scorsa primavera l’hashtag #untouchedface era diventato virale. Ladi condividere un’altra versione di sé (anche se quella più “autentica”) racchiude sempre un messaggio e non è comunque unaestemporanea, dal momento che il mondo dei social non è mai tenero quando si parla di immagine dei personaggi pubblici.