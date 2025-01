Lapresse.it - Morte Ramy Elgaml, in tv il video dell’incidente con l’audio dei carabinieri

Emerge uninedito sull’inseguimento, concluso con l’incidente, in cui è morto lo scorso 24 novembrenel quartiere Corvetto di Milano., ildell’inseguimentoNelle immagini messe in onda dal Tg3, si sentono i commenti dall’auto deicon la dashcam durante l’inseguimento dello scooter su cui viaggianoe il conducente del mezzo Fares Bouzidi. Neidella dashcam e della telecamera del Comune viene mostrato un primo impatto e un carabiniere commenta ‘Vaffo, non è caduto’. La corsa prosegue e si sente uno dei: ‘Chiudilo, chiudilo che cade’. Vicino al Palazzo di Giustizia arriva quello che sembra essere un impatto. ‘Via Quaranta, sono caduti, bene!’ esclama un carabiniere via radio. ‘Bene’, commenta uno dei militari senza sapere quanto sia grave l’incidente.