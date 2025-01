Arezzonotizie.it - Morì in moto vicino a casa, parte la causa civile. I dubbi sulla transenna

Leggi su Arezzonotizie.it

Il procedimento in sede penale si è concluso con un patteggiamento. Oggi però presso il tribunale di Arezzo prende il via il procedimentoper la morte di Daniele Saltapari, 31enne che perse la vita in un terribile incidente a poca distanza dalla propria abitazione. A essere chiamata in.