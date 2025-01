Puntomagazine.it - Montesarchio, atti violenti verso la moglie quando tornava nei weekend dal lavoro

Un autotrasportatore è stato allontanato dallaconvivente in attesa di giudizio per reati di violenza e maltrattamentiNella serata di ieri, i militari del Comando Stazione Carabinieri dihanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e contestuale divieto di avvicinamento alla parte offesa, emessa dal Gip presso il Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura di Benevento.Il destinatario del provvedimento è un cittadino straniero, residente nel comune caudino, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti nei confronti dellaconvivente. In particolare, è stato accertato che l’indagato, di professione autotrasportatore, ogni fine settimana, al rientro dal viaggio di, anche in stato di ebbrezza per assunzione di sostanze alcoliche, insultava, minacciava e compivadi violenza fisica nei confronti della vittima.