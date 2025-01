Lanazione.it - Montebianco Calcio a 5. Derby e Coppa Toscana

L’anno inizia nel migliore dei modi per ilPratoa 5. Il 2025 ha portato infatti subito un trofeo alla società del presidente Aniello Apicella: la squadra femminile ha vinto ladi serie C. Nell’atto conclusivo della final four disputata sul terreno di casa del Pala Kobilica, la formazione allenata da Nicola Giannattasio si è imposta per 2-1 ai danni del Decoratore Pistoia Women. Il risultato si è sbloccato nel corso del primo tempo per merito di Innocenti, poi capitan Torrini ad inizio ripresa ha portato le biancazzurre sul duplice vantaggio. Pistoia con un gol di Aline si è fatta sotto e sul 2-1 ha costretto ilad un po’ di sofferenza, sfociata però nella festa per il trionfo finale. "Questo successo per noi rappresenta una grande gioia – commenta coach Giannattasio -.