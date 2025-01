Trevisotoday.it - Monossido di carbonio, ex barbiere in pensione trovato morto in un casolare

Ancora una tragedia, forse provocato daldi. E' successo stamattina poco prima delle 11 di oggi, mercoledì 8 gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti su richiesta dei carabinieri per aprire una baracca in via Castelich a Tarzo, dove è stato rinvenuto all’interno il corpo.