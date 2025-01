Ilpiacenza.it - Migliora l’aria, terminano in città i limiti anti-smog

Leggi su Ilpiacenza.it

Il bollettino Arpae di previsione e controllo emesso stamani decreta la sospensione - al termine della giornata odierna in cui restano ancora in vigore - delle misure emergenziali legate al superamento dei livelli di Pm10.Pertanto, giovedì 9 e venerdì 10 gennaio saranno in atto le consuete.